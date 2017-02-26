كشفت مصادر عدلية، عن تورط مصرفيين يعملان في بنك، في عمليات بيع وترويج عملات أجنبية مزيفة بنحو 900 ألف دولار أمريكي، بالتعاون مع عصابة لتجارة العملات.
وقالت المصادر، إن الجهات المختصة أنهت التحقيقات مع 8 متهمين في قضية بيع وترويج عملة أجنبية مزيفة في المملكة، بما يقرب من 900 ألف دولار أمريكي، وبيعها لبنك محلي على شكل دفعات. وفقًا لما ذكرته صحيفة “الوطن”.
وأشارت المصادر إلى أن الشخصين اللذين يعملان في البنك، كانا يسهلان بيع العملات وإيداع مقابلها بالريال في حساب أفراد العصابة، نظير عمولة.
ولفتت المصادر إلى أنه تم القبض على العصابة والموظفين بعد محاولتهم بيع الدولارات في بنك آخر، وذلك بعد ملاحظة المسؤولين داخل البنك الأول وجود عملة مزيفة، حيث تحقق البنك من الواقعة وكشف حيلتهم، وتم القبض عليهم وإدانتهم بتهمة بيع وترويج عملة مقلدة وإحالتهم للمحاكمة.
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