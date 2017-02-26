سخر رئيس تحرير صحيفة النادي، “محمد البكيري”، من الناقد الرياضي “عدنان جستنية”، بسبب مواقفه المتغيرة، متهمًا إياه بـ”المهرج” مرجعا ذلك لانقلابه على رئيس الاتحاد السابق منصور البلوي، بعد أن سانده في الماضي.

ونشر البكيري، صورة لـ”جستنية” عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، يُظهر خلالها تقبيل الآخير لرأس منصور البلوي، وعلق عليها قائلًا:” #جستنية_المهرج بالألوان الأصلية، أما باقي الألوان لتسلية الجمهور، يالا نضحك بمقاطعه”..بحسب مزمز

بدوره رد الناقد الرياضي عدنان جستنية على تغريدة البكيري، قائلًا :”#البكيري_المطرود، طرده اللامي كحارس مرمى بسبب سلوكيات خوفًا من انتقالها للاعبين، وطرده باعشن من باص النادي طردة مؤلمة، وطرده الجمجوم بالعسكري”، يأتي ذلك فيما اشتعل “تويتر” بالتعليقات المؤيدة والمعارضة لكلٍ منهما.

تابِع عدنان جستنيه @Adnan_Jas #البكيري_المطرود

طرده اللامي كحارس مرمى بسبب سلوكيات خوفامن انتقالها للاعبين

وطرده باعشن من باص النادي طردة مؤلمة

وطرده الجمجوم بالعسكري



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