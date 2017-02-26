أطلق تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتسآب” تحديثا جديدا، تجعل منه أشبه بموقع تواصل اجتماعي مثل مواقع “إنستغرام” و”سناب شات”.
ويرتكز التحديث الجديد، الذي أطلق عليه اسم “Status” على منح المستخدم إمكانية تحميل صور متحركة ومقاطع فيديو بديل للصورة الشخصية الخاصة به لمدة 24 ساعة فقط، ثم تختفي الصورة المتحركة أو الفيديو ليهتم المستخدم بتغيير صورته بصورة دورية.
ولكن شبكة “إن دي تي في” الهندية حذرت من أن التحديث الجديد أثار حفيظة وقلق عدد كبير من المستخدمين، والذي وصل أن وصفه البعض بأنه “مرعب” بصورة كبيرة.
وأوضحت الشبكة الهندية أن مصدر القلق الرئيسي من المستخدمين هو أن الكثير من الآباء كانوا يشعرون أصلا بالقلق من استخدام أبنائهم لموقع “سناب شات”، بسبب الحرية الممنوحة لهم في نشر أي مقاطع فيديو أو أي صور متحركة.
ويخشى أولياء الأمور من أن ينشر أطفالهم مقاطع خاصة بهم، تجعلهم عرضة لعمليات تحرش أو نصب أو تحايل.
ومضت الشبكة قائلة “كان تطبيق واتسآب بالنسبة لأولياء الأمور هو الملجأ الآمن بالنسبة لأطفالهم، حيث يمكنهم من خلاله التواصل من دون اختراق خصوصيتهم، ولكن مع تلك الخاصية الجديدة وتحويل التطبيق إلى ما يشبه موقع التواصل الاجتماعي فتلك الخصوصية ستتبخر وسيصبح أولادهم في واجهة الخطر”.
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