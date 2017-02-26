انتهت الأزمة غير المتوقعة بين الاتحادين السعودي والعراقي لكرة القدم باتفاق الجانبين على كافة ترتيبات وصول بعثة المنتخب العراقي إلى المملكة في الرابع والعشرين من مارس 2017 لمواجهة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.
ووفقا لموقع عاجل كان الاتحاد العراقي قد تقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم على خلفية مطالبته بدفع ألفي ريال سعودي أي ما يعادل 533 دولارًا أمريكيًّا عن كل فرد بالبعثة العراقية، وهو ما اعتبره الجانب العراقي غير مقبول.
وأجرى عبدالخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي، اتصالا بعادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لإبلاغه بأنه تلقى مطالبة من الاتحاد السعودي بدفع ألفي ريال عن كل فرد بالبعثة العراقية، وقد أكد عزت لمسعود أنه لا يعلم شيئًا عن تلك المطالبة، وأنه سيبحث الأمر، غير أنه لم يعاود الاتصال بمسعود، الأمر الذي دفع الجانب العراقي لتقديم شكوى للفيفا.
وقد انتهى سوء التفاهم بين الجانبين العراقي والسعودي باتفاقهما على أن المنتخب العراقي سيحضر إلى المملكة لخوض مباراة رسمية في تصفيات كأس العالم، وبالتالي لا يجوز معاملته على أنها مهمة سياحية أو دينية، وأنه سيتم إعفاء الجانب العراقي من دفع هذه الرسوم فور تقديمه طلبًا بذلك للجانب السعودي.
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