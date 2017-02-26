تنطلق اليوم (الأحد) السوق الموازية للأوراق المالية (نمو) بإدراج أسهم سبع شركات مساهمة، إذ يصادف تدشينها الذكرى الـ11 لانهيار السوق المالية في 2006، الذي عرف بـ«فبراير الأسود»، فيما كشف المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) خالد الحصان أن عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية يعد الرابع على مستوى الأسواق الموازية على مستوى العالم، وأن نحو 100 شركة أبدت رغبتها في الإدراج في السوق، مبيناً أن متوسط الإدراج لـ10 أسواق بعد السنة الثانية بلغ 38 شركة، والطموح أن يكون عدد الشركات المدرجة في أول عامين 38 شركة. (للمزيد).
ووفقا لصحيفة الحياة أوضح الحصان في مؤتمر صحافي عقدته السوق المالية السعودية في الرياض أمس، لإعلان تدشين «نمو»، أنه «ليس هناك تحويل من الشركات المدرجة في السوق الرئيسة إلى السوق الموازية». وعن اختيار يوم 26 شباط (فبراير) الذي شهد انهيار السوق عام 2006 لإطلاق السوق، قال: «ليس للتاريخ علاقة، ولكننا ننظر إلى المستقبل وإلى جاهزية السوق المالية فنياً بأحدث الطرق، وكذلك جاهزية الشركات المدرجة، وكذلك جاهزية اللوائح».
وأشار إلى حرص «تداول» على تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة لتدشين السوق الموازية، وبدء التداول من خلال الاعتماد على بنية تحتية متطورة، وتبنّي أحدث الأنظمة الجاهزة التي تسمح ببناء سوق قوية لها قدرة استيعابية كبيرة تأخذ في الاعتبار مراحل التوسع في المستقبل. وتعد السوق الموازية منصة بديلة للتداول متاحة للشركات الراغبة في الاستفادة من مميزات الإدراج بالأسواق المالية بقواعد ومتطلبات أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسة.
وسيتم إدراج تداول أسهم شركة مطابخ ومطاعم ريدان، وشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، وشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، وشركة باعظيم التجارية، وشركة العمران للصناعة والتجارة، وشركة الأعمال التطويرية الغذائية، وأسهم شركة عبدالله أبومعطي للمكتبات.
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