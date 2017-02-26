في واقعة غريبة عثرت الشرطة البريطانية على الآلاف من نباتات الحشيش بقيمة تفوق الـ1.2 مليون دولار في موقع لا يخطر على البال.
وعثر على الحشيش بملجأ قديم، في مقاطعة ويلتشاير جنوب بريطانيا، خلال عملية دهم قامت بها الشرطة التي اعتقلت 6 رجال بين أعمار 15 و45 عاما.
وكان الملجأ بني في الثمانينيات لحماية أعضاء في الحكومة البريطانية، في حالة حدوث هجوم نووي على بريطانيا.
وقال المحقق بول فرانكلن لسكاي نيوز أن الغرف الـ20 التي يضمها الملجأ تحولت لمراكز لإنتاج الحشيش.
ويواجه القائمون على عملية إنتاج الحشيش تهمة الاتجار بالبشر، بعد أن وجدت الشرطة مراهقين فيتناميين يعملون بظروف سيئة للغاية.
وقالت الشرطة أنها انتظرت خروج العمال كي تتمكن من اقتحام المكان، لأن الملجأ كان غير قابل للاختراق في وجودهم.
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