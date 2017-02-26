أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان أن رمي النفايات من السيارة، يعد مخالفة من الفئة الرابعة حسب نظام المرور.
وقال العقيد الربيعان وفقاً لـ”الوطن” إن نظام المرور ينص على إيقاع غرامة مالية على كل شخص يرمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة وفي غير الأماكن المخصصة لها، حيث تصل الغرامة إلى 100 ريال كحد أدنى و150 ريالاً كحد أعلى.
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