أسس فريق سعودي متخصص في التعليم والتدريب التقني، أول منصة تعليمية تستهدف الأطفال اللاجئين في عدد من الدول العربية، وذلك من طريق التعليم والتدريب والتثقيف عن بعد.
ووفقا لصحيفة الحياة أوضح قائد الفريق التقني المشرف على تأسيس وإدارة المنصة المهندس زهير أزهر أن الهدف من إقامة المنصة، التي تأتي برعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو)، هو تحقيق التنمية الإنسانية وفق استراتيجية، تعليمية وتدريبية طموحة تستهدف العالمين العربي والإسلامي، والعمل على إيجاد فرص تنموية جديدة، من خلال تشجيع القطاع في عقد شراكات قادرة على النهوض بالأنشطة والمجالات التي تقدم في شكل احترافي. وأفاد بأنه أطلق على المنصة الجديدة «منصة ألكسو التعليمية» إذ يتم إنتاج مواد تعليمية وإرشادية وتدريبية خاصة لتعليم الأطفال. مشيراً إلى أن الفريق السعودي، سيسهم في إنشاء وتجهيز أستوديو رقمي لإنتاج المواد التعليمية التفاعلية والدروس العلمية بأساليب تربوية وبلغة تعليمية، سهلة وذلك في مقر المنظمة بتونس.
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