تعرض الكاتب السعودي “تركي الحمد” لموقف محرج على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إثر نشره معلومة مغلوطة عن “السويد”.

ونشر الكاتب “الحمد” في تغريدة له على “تويتر”، معلومات تفيد بأن “السويد” لا يوجد بها سجون.

وفاجأ الحساب الرسمي لبوابة “السويد” باللغة العربية “الحمد”، بالقول:” غير صحيح، يوجد 46 سجن في السويد.. ويمكنك تسجيل موعد لزيارة أحد السجون عبر هذا الموقع”.

وسخر ناشطون من الكاتب السعودي، المثير دائما للجدل، قائلين إنه دائمًا ما يضع نفسه في مواقف محرجة.

وكان الفريق “ضاحي خلفان” – نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي – قد تعرض لنفس الموقف المحرج إثر نشره لمثل يعد إهانة للمرأة.

وقال “خلفان” في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عندما تقول المرأة لا، فهي عادة تقصد أن تقول نعم. (مثل سويدي)”.

ورد الحساب الرسمي لبوابة “السويد” باللغة العربية على الفريق “خلفان”، بالقول: “عندما تقول المرأة لا فهي تعني لا..”.