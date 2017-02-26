توقع الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني أن تدخل المنطقة في تأثير حالة عدم استقرار ممطرة بعد يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد الجهني أن تستمر هذه الحالة المناخية عدة أيام، وتكون مصحوبة بموجة باردة خفيفة، ونشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة وغربها وغرب الوسطى، وفقًا لـ “سبق”.
ولفت إلى أن الحالة المناخية الممطرة تبدأ خلال مساء الثلاثاء القادم، وتستمر أيامًا عدة، وتؤثر على الشمالية الغربية (“منطقة تبوك وما حولها”، وشمال المنطقة الوسطى باتجاه “حائل والقصيم”، والمنطقة الغربية نحو “المدينة وشمالها باتجاه خيبر والعلا وما حولها”.
وقال الجهني أن هذه الحالة تمتد لتصل إلى سواحل مكة الشمالية “رابغ وما وقع شرقها مرورًا بسواحل المدينة”، مشيرًا إلى الأماكن المتوقع هطول الأمطار بها بشدة وهي ى الحدود الشمالية “طريف، عرعر والقريات”، وكذلك الجوف وسكاكا وشمال شرق المملكة باتجاه رفحاء وما حولها.
وأشار إلى أن يوم الخميس المقبل موعد انتهاء الحالة الممطرة، بفرص جيدة على الرياض وشمالها وما بينها وبين القصيم.