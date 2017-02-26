وثقت لقطة تلفزيونية من حفل رعاية خادم الحرمين الشريفين مساء أمس (السبت) للمهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز، إشارة الملك سلمان إلى ولي العهد الأمير محمد بن نايف بأن يجلس إلى جانبه.
ويظهر في اللقطة الأمير محمد بن نايف، وهو يقف في الصف الثاني خلف الملك منتظراً أمير الرياض فيصل بن بندر أن يجلس بجوار الملك، إلا أن أمير الرياض جلس خلف الملك مقدمًا إياه، ليشير الملك إلى ولي العهد أن يجلس بجواره.
وجذبت اللقطة رواد مواقع التواصل؛ حيث عبّر كثير من المعلقين عن إعجابهم بما حملته من دلالة واضحة على تواضع الأمير محمد بن نايف، وكذلك ما يسود بين أفراد الأسرة الحاكمة من تقدير واحترام متبادل للكبار بعيداً عن المناصب.