انهال سيل من التساؤلات والانتقادات على حساب برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي “التعليم” في “تويتر”، حتى أنه “لم يبقَ في قوس الصبر منزع” كما يقال!
وتجاوز متابعو الحساب أكثر من أربعة آلاف، وبلغت تغريداته أكثر من 712 تغريدة بعد إطلاق البرنامج الخميس.
وكان حساب البرنامج بـ”تويتر” قد رد على أحد المنتقدين: “أنت خبير تربوي ولست خبير تأمين!”، وذلك عندما اتهم ذلك الخبير التربوي البرنامج بالقصور في إدارة عمليات التفاوض مع شركات التأمين، وقال: “ما زلت عند رأيي، بدون بوبا وشبكتها الواسعة الخيارات ميتة، كذلك عمليات التفاوض لم تُدَر بشكل احترافي بفرضنا كعدد مهول على الشركات، ولو اشترك 5 % فقط”.
وفي المقابل، حمل الرد بـ”نعم يا عميد” قدرًا من الدعابة من حساب البرنامج لـ”أنسanas ” الذي وضع شعار نادي الاتحاد في بروفايل حسابه، عندما تساءل عن إمكانية شمول التأمين اِلحامل وهي في الشهر السابع أو الثامن؟
ويتلقى البرنامج منذ تدشينه إعلاميًّا في المؤتمر الصحفي الخميس برعاية وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، سهام النقد من منسوبي الوزارة، التي لخصها ملتقى المعلمين والمعلمات: “خلاصة القول: التأمين الطبي ربحي، وسيجمع ملايين الريالات من المعلمين والمعلمات.. ولائحة منح الإجازات تفرض قيودًا مشددة على القطاع الطبي الخاص؟!” بحسب صحيفة سبق.
أنت خبير تربوي ولست خبير تأمين https://twitter.com/falcon958/status/835529300635955201 …