كشفت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عن تلقيها لتهديدات من خلال مجموعة من الرسائل النصية على الهواتف الجوالة لمسئوليها بسبب كوميدي كلوب مكة.
وأعلنت الغرفة التجارية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن وقف فعالية الكوميدي كلوب فيستيفال التي كان مقررا إقامتها غدا.
وقالت التغريدة: “حفاظا على بهجة احتفال الغرفة بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها، المقام أخيرا، وتجنبا لأي عبث أثناء الفعالية من بعض المحتسبين، ارتأت الغرفة تأجيلها لحين آخر”.
وبيّن مسئول بالغرفة حجم التهديدات التي وصلت على الهواتف النقالة لأعضاء مجلس الإدارة تزامنًا مع إطلاق “كوميك كون جدة”، وإزعاجهم بنشر أرقامهم في مجموعات الواتساب، بحسب “مكة”.
بكل تقدير للمجتمع المكي؛ تعتذر #غرفة_مكة عن إقامة فعالية “الكوميدي كلوب فيستيفال” لظروف فنية خارجة عن الإرادة وحتى اشعار آخر