كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن احتجاز نجل الملاكم العالمي الراحل محمد علي كلاي لمدة ساعتين في مطار بولاية فلوريدا.
وبحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمت أجزاء منه “عربي21″؛ فقد ذكر محمد علي “الابن” أن سبب الاعتقال هو أنه مسلم.
وبين أنه يفكر برفع دعوى قضائية بعد احتجازه في مطار فورت لودرديل هوليوود، عندما كان عائدا من جامايكا يوم 7 شباط/ فبراير.
وقد تم توقيف علي من قبل ضباط الهجرة، بعدما كان قادما من رحلة مع والدته، خليلة علي، زوجة محمد علي الأولى.
وأشارت الصحيفة إلى أن والدة محمد علي مرت دون مساءلة، لكن ابنها بقي محتجزا في غرفة الاستجواب لمدة ساعتين.
وقال كريس مانشيني المتحدث باسم علي الابن، إن علي صاحب الـ44 عاما سئل مرتين عما إذا كان مسلما أم لا، كما تم سؤاله “كيف حصل على اسمه”.
وتشير الصحيفة إلى أن والدة محمد علي لم يكن لديها أي فكرة عما كان يجري لولدها.