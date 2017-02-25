قال رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية منصور بن عبد الله الشثري، إن وزير العمل أكد خلال لقاء مشترك مع المجلس، على المضي قدماً في الحد من تأشيرات العمالة الوافدة واللجوء للتوطين المناطقي والحصري لبعض الأنشطة.
وأوضح الشثري في مقابلة مع قناة “الإخبارية”: استمعنا إلى توجيهات الوزير في مستجدات سوق العمل حيث أوضح الوزير أنه توجد أعداد كبيرة تتدفق من طالبي العمل في السوق السعودي، وأن الوزارة لديها عدة برامج وعدة مبادرات لتوفير فرص العمل اللائقة للشباب السعودي، مبيناً أن الوزير حث القطاع الخاص على التفاهم مع هذه المبادرات.
وذكر أن الوزير طالب القطاع الخاص بالاستعداد من الآن لتوطين قطاع التجزئة كي لا تتفاجأ منشآت القطاع الخاص بتوطين تلك الأنشطة..بحسب المدائن
وأضاف الشثري، “بدورنا أكدنا تشاركية القطاع الخاص مع وزارة العمل في صياغة قرارات إصلاح سوق العمل، وأكدنا بدورنا على ضرورة تشكيل لجان مشتركة”