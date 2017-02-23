كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد الغبان، تفاصيل القبض على المواطن الذي تَحَصّن في منزله وقام بإطلاق نار بشكل عشوائي.
وقال “الغبان”: “تمكنت شرطة منطقة تبوك ممثلة في شرطة محافظة ضباء وبمتابعة من مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن صعب التميمي، ومن خلال قوة أمنية، من السيطرة والقبض على أحد الجناة داخل منزله بمحافظة ضباء، بعد قيامه بالتحصن بالمنزل وبحوزته أسلحة نارية، وقيامه بإطلاق النار بشكل عشوائي وتكسير زجاج إحدى المركبات”.
وأضاف: “اتضح أنه في حالة غير طبيعية، وقد جرى محاصرته ومراقبته خلال الساعات الماضية ومحاولة إقناعه بتسليم نفسه بشتى السبل والوسائل؛ وذلك حرصاً على سلامة الجميع؛ إلا أنه رفض كل المحاولات؛ مما استدعى التدخل الأمني ومداهمة المنزل من خلال خطة أمنية؛ للسيطرة على الموقف، نفّذتها القوة الأمنية حتى تم إلقاء القبض عليه دون وقوع أي إصابات أو خسائر ولله الحمد.
وتابع: “تم ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخيرة الحية، إضافة إلى كمية من المخدرات وُجدت داخل المنزل، وتم تحريز كامل المضبوطات، ومعاينة الموقع، وإيقاف الجاني، والعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لذلك؛ تمهيداً لإحالته للجهات المختصة وفقا لموقع سبق.