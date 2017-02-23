نشرت صحيفة ” أم .دي.زد” الأرجنتينية مقطع فيديو مثير للجدل للمدير الفني الأرجنتيني رامون دياز خلال مباراة الفريق امام بيروزي الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا في المباراة التي أقيمت بمسقط العاصمة العمانية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .
وفي الفيديو تلفظ المدير الفني بألفاظ وعبارات وقام بحركات غير لائقة على اللاعبين من أجل تحفيزهم، فيما تدراك المترجم الخاص بفريق الهلال الموقف ولم يقم بترجمة حرفية لكلام المدير الفني وغير مسار الجملة لكنه استخدم نفس الحركة التي قام بها المدير الفني مما أثار حفيظة الحاضرين بسبب تصرف المدير الفني وتلفظه الغير لائق وفقا لموقع “يورو سبورت” .