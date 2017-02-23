وصف مقيم يمني، متهم بالانضمام لجماعة الحوثي والإساءة لقيادات دول مجلس التعاون الخليجي، الحوثيين بالقتله.
وأعلن المتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الأربعاء، التبرؤ من جماعة الحوثيين، مؤكدًا أنهم مجرمين وأنهم قتلوا ستة من أهله.
وأنكر المتهم اليمني سابق اعترافاته، بالانضمام لهم، مؤكدًا أنه براء من أي تأييد لأي جماعة إرهابية تعادي السعودية.
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يشار إلى أن الادعاء العام قدم لائحة التهم ضد المدعى عليه في بداية الجلسة، والتي تضمنت اعترافاته السابقة المقرة والمصادق عليها شرعا في تأييد جماعة الحوثي الإرهابية.
وأكد الادعاء العام على إرسال المتهم رسائل عبر برنامج التواصل الاجتماعي “الواتساب” تحمل إساءات لقيادة دول مجلس التعاون الخليج، ورسائل أخرى تدعو الحوثي لاحتلال المناطق الجنوبية من السعودية وضمها لليمن.
كما لفت الإدعاء، إلى تخزين المتهم ما من شأنه المساس بالأمن العام السعودي من خلال تخزينه لمجموعة من الرسائل المسيئة للسعودية.
وواجه القاضي المدعى عليه بلائحة الاتهامات ضده، فااعترف وأكد أنه نادم أشد الندم على ما بدر منه، معقبًا: “نحن والسعودية أسرة واحدة وإخوان بقيادة الحكومة السعودية، وكل ما صدر مني على سبيل اللعب والعبث ولم يكن لقصد آخر”.
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