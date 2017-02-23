قرر الأكاديمي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمنطقة الشرقية حسام الملحم، معالجة مشكلة الزحام المروري التي يواجهها كغيره من المواطنين يومياً، بالسير في الشوارع بدراجة هوائية مميزة، يستخدمها في تنقلاته وإيصال أبنائه للمدرسة.
وأوضح اللاحم وفقاً لـ “العربية”، أنه واجه صعوبات وانتقادات في بداية استخدامه لتلك الدراجة غير المستساغة لدى المجتمع عام 2008؛ حيث إن عدم معرفة المجتمع ورجال المرور بأنظمة قيادة الدراجات سبّب له العديد من الإحراجات حتى صودرت دراجته.
وأضاف أنه رفع دعوى قضائية وكسبها ليستعيد دراجته، مشيراً إلى أنه يذهب يومياً إلى الجامعة بأنواع مختلفة من الدراجات، وأن الهدف من فكرته هو تحرير المجتمع من أمراض العصر المنتشرة، لكنه أبدى عدم موافقته على تخصيص مسارات للدراجات؛ لأنها تعرض ركاب الدراجات للمزيد من الحوادث.
وبيّن اللاحم أنه أنشأ مجموعات تثقيفية حول المملكة وأصدر أكثر من ألف مقطع فيديو لتوعية المجتمع بأهمية الدراجات، كبديل آمن وخيار رياضي صحي لمن لا يملك الوقت لممارسة الرياضة.