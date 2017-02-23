نُفذ مساء أمس (الأربعاء) بعد صلاة المغرب حكم صادر من محكمة رفحاء بجلد مقيم عربي يعمل في محل لبيع الورود سبعين جلدة دفعة واحدة أمام المحل الذي يعمل به في حي المحمدية بالمحافظة.
وتولت الإدارة العامة للسجون تنفيذ الحكم الشرعي الذي صدر بحق المقيم بعد إدانته بحيازة مقاطع مخلة في هاتفه المحمول وقضايا أخلاقية أخرى، كما حضر تنفيذ الحكم مندوبون عن الشرطة والإمارة وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وشهد تنفيذ الحكم جموع من الناس الذين حضروا لموقع تنفيذ الحكم المبني على اعترافات المتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، بعدما أحالت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحسب “سبق”، قضيته إلى الجهات المختصة.
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