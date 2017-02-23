قالت صحيفة محلية نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوق بها أن اللاعب عوض خميس صرف شيك الستة ملايين مقدم العقد الذي حصل عليه عقب توقيعه للهلال لمدة ثلاث سنوات مقابل 15 مليونا، وقبل مرور 10 أيام من توقيعه عاد وجدد مع ناديه النصر دون علم وكيل أعماله غرم العمري، وأغلق هاتفه النقال.
ولفتت المصادر إلى ظهور خميس في لقطة مع رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي في منزله وهو يوقع عقده الجديد، وذلك دون علم وكيل أعماله غرم العمري.
من جانبه، قال المحامي محمد الديني بحسب صحفة “عكاظ” إن الرأي القانوني في واقعة توقيع خميس لناديين في نفس الوقت أنه يندرج تحت مواد الفصل التاسع من لائحة الاحتراف، التي تختص بالحفاظ على استقرار العقود بين اللاعبين المحترفين والأندية.
وتابع: “وبناء على المادة 27 فإنه لا يجوز إنهاء العقد إلا بانتهاء مدته أو بالتراضي بين اللاعب والنادي، ومعنى ذلك أنه وحتى يُعتبر فسخ العقد بين اللاعب عوض خميس ونادي الهلال لا بد أن يكون إنهاؤه بسبب مشروع”.
وحذر الديني من التهاون في الاستناد إلى سبب مشروع في فسخ عقد خميس مع الهلال وإلا فيعتبر اللاعب ونادي النصر خالفا نظام الاحتراف وتطبق في حقهما المادة 31 التي تنص على أن يدفع اللاعب والنادي تعويضاً مادياً للنادي المتضرر.
ولفت الديني إلى العقوبات المتوقعة في هذه الحالة وهي إيقاف اللاعب من أربعة أشهر إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى معاقبة نادي النصر بالحرمان من تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي التسجيل القادمتين.
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