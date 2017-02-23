قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الأربعاء 22 فبراير 2017، إن بلاده أنشأت جيشاً إلكترونياً تابعاً لوزارة الدفاع.
وأضاف شويغو خلال خطاب بمجلس الدوما (الغرفة السفلى من البرلمان الروسي)، أن “العمليات المعلوماتية تم تأسيسها، وهي التي نتوقع أن تمثل أداةً فعالةً في مجال ردع الدعاية المغرضة”.
وتابع: “يتوجب على الدعاية أن تكون ذكية، وذات كفاءة، وفعالة”.
وبحسب موقع التليفزيون الروسي “روسيا اليوم”، قال رئيس أكاديمية المشاكل الجيوسياسية ليونيد إيفاشوف، في مقابلة مع “كوميرسانت”، إن البنية العسكرية الجديدة بالجيش الروسي ستقوم بتنفيذ “تحليل جيوسياسي قوي وستعمل على تحديد مجالات الهجمات والضربات الإعلامية: الهجومية منها والدفاعية، وأهداف هذه الضربات والتحضير للضربات المضادة”.
وقال الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلية “ناتيف” ياكوف كيدمي، إن هذا الصنف من القوات موجود “في جميع الجيوش الرئيسية”، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي وكذلك الأميركي والبريطاني والصيني.
وأضاف: “الأجهزة الأمنية المختصة من هذا النوع تمارس نشاطاتها في عدة اتجاهات: أولاً الدعاية (الدعاية والدعاية المضادة)، ثانياً يكون لها نشاط ميداني بحت، هدفه إيهام الخصم أو تزويده بمعلومات مضللة تدفعه إلى التصرف الخاطئ”.
يشار إلى أن مدير الاستخبارات الداخلية الألمانية، هانس جورج ماسن، أطلق تحذيرات، في وقت سابق الأربعاء، من الهجمات الإلكترونية، منبهاً إلى قدرتها على “تركيع” الدول المتقدمة، وملمحاً إلى احتمال تورط موسكو، في استهداف بلاده بهجمات من ذلك القبيل.
كما اتهمت فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، روسيا بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية ببلديهما.
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