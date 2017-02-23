ردَّ الأمير “تركي الفيصل” رئيس “مركز الملك فيصل” المدير الأسبق للاستخبارات السعودية حتى 2001م على عدد من المزاعم خلال حوار أجرته معه إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”.
ووجَّه “الفيصل” دعوة مفتوحة للمحاور “تيم سباستيان” للقيام بزيارة تقصِّي حقائق إلى سجون المملكة، وعندما طالب المحاور بضرورة قيام “لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب” بزيارة السجون ردَّ عليه الأمير بأن يجلب معه من يشاء.
وردّاً على إثارة المحاور لتقرير صادر من وزارة الخارجية الأمريكية عن المملكة في 2015م زعمت فيه وجود قيود على حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، وأن المواطنين محرومون من حقوقهم القانونية في اختيار الحكومة، أجاب الأمير بأن وزارة الخارجية الأمريكية كانت خاطئة في تلك المسألة.
وأكَّد الأمير تركي الفيصل على أن حكام المملكة لا يحكمون عَنْوَةً، بل إنهم في الحكم برغبة الشعب، مضيفاً أن الرياض لديها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة منذ 80 عاماً، أو نحو ذلك وهم يعرفون أن المملكة ملتزمة بكل الاتفاقيات التي وقَّعتها..بحسب مزمز
وردّاً على سؤال المحاور بأن المملكة هدَّدت الأمين العام السابق للأمم المتحدة “بان كي مون” بسحب الأموال المقدمة للبرامج الإغاثية، بعدما اتهمت الأمم المتحدة التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن بالمسؤولية عن 60% من وفيات الأطفال والجرحى في الصراع، أجاب “الفيصل” بأن ذلك لم يحدث، ولم تُوقف المملكة مطلقاً التمويل لأي جهد إنساني من قِبَل الأمم المتحدة.
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