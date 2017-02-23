أعلن برنامج حساب المواطن، الأربعاء (22 فبراير 2017)، تدشين حساب رسمي باسم “خدمة العملاء”.
وأوضح البرنامج، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر): “يسرنا الآن خدمتكم وتلقي جميع استفساراتكم عبر حسابنا الرسمي لخدمة عملاء برنامج حساب المواطن @Citizen_care”.
جدير بالذكر أن “حساب المواطن” برنامج وطني أنشئ لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر، ويعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة معياره الرئيس.
والفئات المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقلّ في سكن خاصّ، ومستفيدو الضمان الاجتماعي “سيتم إلحاقهم في البرنامج آليًّا دون الحاجة إلى التسجيل في البوابة”، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة بغير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.
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