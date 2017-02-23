نَبَّهَ خبير أمن المعلومات والتقنية الدكتور ياسر العصيفير، إلى أن الهاتف المحمول أكثر خطورة من الحاسب؛ لوجوده باستمرار مع الشخص؛ وبالتالي فإنه بمجرَّد اختراق الهاتف المحمول بواسطة أي تطبيق، أو أي طريقة يأخذ حياتك كلها ـ على حدِّ تعبيره ـ.
وذكر العصيفير في اتصال هاتفي مع برنامج: “أخباركم” على قناة “المجد”، اليوم، أن الشاحن المتنقِّل يستطيع التنصُّت على الهاتف المحمول بواسطة أنظمة كثيرة، وقد تستخدمها بعض سيارات الأجرة، أو المطارات، وتتَمَكَّن من تحميل جميع الملفات الموجودة على هاتفك المحمول ومراقبتك”..بحسب مزمز
وبشأن “الواتساب” أكَّد العصيفير أن: “البرنامج آمن ولا يُمكن اختراقه، لكن الخصوصية شبه معدومة فيه، فكل ما تكتبه بالإضافة للصور والفيديوهات يُمكن لشركة واتساب مراقبتها، كما أن جميع البيانات متاحة للدولة التي يشملها الواتساب”.