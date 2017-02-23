اعتدى “مصري” على رجل الأعمال السعودي محمد جميل شعراوي، رئيس مجلس إدارة شركة الضحى لخدمات المعتمرين، بالطعن، حيثُ قام الجاني بمساعدة سيدتين بطعن المواطن السعودي في الكتف وقاموا بربطه وتكميم فمه.
وتفصيلاً، قال ابن أخي المجني عليه وهو الدكتور زامل شعراوي، إن عمه تعرض لعملية الطعن داخل شقته الكائنة في محافظة الجيزة (جنوب مصر)، وقام الجناة بإحضار أوراق وجعلوه يوقع عليها تحت تهديد السلاح، إضافة إلى إجباره للتوقيع على كمبيالات على ورق أبيض، ثم قاموا بسرقة 50 ألف ريال كانت بحوزته، ومبالغ مالية من الدولارات واليورو، وفقًا لـ “سبق”.
وأشار إلى أن المتهمين أخذوا جميع البطاقات البنكية وأحوال مدنية كانت داخل شنطته، وتركوه غارقًا في دمائه، لافتًا إلى أن الجاني يملك شركة لها صلة بشركة عمه ويعمل في مجال العمرة، مضيفًا: “طالبه عمي بدفع ما عليه من أموال بلغت مليون ريال وهيّ مستحقات متأخرة عليه منذ عام 2013 ولم يسددها، إضافة إلى وجود حكم عليه بالسجن.
وفيما يخص حالة عمه، أكد أنه موجود بالعناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة، فيما تقوم سفارة خادم الحرمين الشريفين بمتابعة مستمرة لحالته، لافتًا إلى أن السفارة كلفت محاميًا للترافع عن المجني عليه وأوفدت مندوبًا لها لمتابعة القضية.
- تركي الفيصل يَردُّ على عدد من مزاعم الإعلام الألماني بشأن المملكة
- حساب المواطن يطلق خدمة العملاء على تويتر
- صور: ليلة مرعبة لـ 200 سعودي بإندونيسيا.. الشرطة تدهمهم بالمطاعم والمنازل فجراً
- حساب المواطن يطالب بضرورة الإفصاح عن دخل أوبر وكريم
- المرور تكشف حقيقة فرض عقوبة الحبس على قائد المركبة غير المفحوصة.. وتوضح قيمة الغرامة
- محلل أمريكي: انتظروا المملكة دولة رائدة في 2030
- الوزراء يوافق على السماح للموظف الحكومي بممارسة مهنة حرة بشرط
- نزاهة: رفع ملف ابن وزير الخدمة المدنية للمقام السامي
- انتقادات للعيسى.. والعمري: هكذا نطبق رشاقة على الفتيات
- الجهني: حالة ممطرة على مناطق عدة .. تعرف إلى تفاصيلها