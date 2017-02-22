أنهى السفير السعودي في إندونيسيا أسامة الشعيبي؛ فجر اليوم، معاناة عدد من السعوديين بعد أن تمّ دهمهم من قِبل الشرطة الإندونيسية دون أيّ أسباب واضحة في منطقة بونشاك في الجبل الأخضر.
ووفقا لموقع سبق ذكر عددٌ من السعوديين، أن الشرطة قامت بدهمهم في المنازل وفي المطاعم وفي الشوارع، وذلك في آخر ساعة من ليل أمس، وإركابهم في حافلات وتمّ نقلهم إلى جاكرتا 130 كلم لوزارة الجوازات الإندونيسية بعد أن تمّ سحب جوازاتهم السعودية؛ حيث بلغ العدد ما يقارب 200 مواطن، وبيّنوا أنهم تلقوا معاملة سيئة من قِبل الشرطة وعاشوا ليلة مرعبة؛ حيث تمّ منع عدد من المرضى بأخذ أدويتهم.
وأضافوا “ودفع ذلك عدداً منا إلى التواصل مع السفارة السعودية؛ حيث وصل السفير السعودي فجراً، وقام بإنهاء احتجازنا ونقلنا إلى مقر السفارة السعودية وتمّ تسليمنا الجوازات، فيما تمّ نقل اثنين من السعوديين للمستشفى من قِبل السفارة لتلقي العلاج.
وعبّر السعوديون المحتجزون عن شكرهم وتقديرهم للسفير السعودي الذي تجاوب سريعاً مع اتصالهم وإنهاء احتجازهم، مؤكدين أنه لم يتبين حتى الآن أسباب هذا الاحتجاز.