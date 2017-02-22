حاز مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من المسنين من نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة وهم يمارسون رياضة التطعيس والتفحيط في أحد المخيمات، على تعجب واستغراب النشطاء.
وأعلن خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعيَّة بالتحقيق في واقعة تفحيط المسنين، وفقًا لـ “المدينة”.
واستنكر نشطاء التواصل إخراج دار الرعاية لهؤلاء المسنين لممارسة رياضة التعطيس، مؤكدين أنها تشكل خطرًا على صحتهم.
وأوضح النشطاء أن هذه الرياضة لا تليق بمرحلتهم العمرية، لافتين إلى أن ممارسة التفحيط والتطعيس تكون بسيارات جيب تسير على مرتفعات رمليَّة، والهبوط بسرعة عالية، مؤكدين أن أجسادهم لا تتحمل كل ذلك.
ولفت النشطاء إلى احتمالات تعرضهم لإصابات وكسور ورضوض، منوهين إلى أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة.
يشار إلى أن انتشار مقطع فيديو مؤخرًا، يظهر قيام أحد الأشخاص باستئجار فرق مختصة في رياضة التعطيس والتفحيط بسيارات ودبابات مجهزة للقيام بهذه الرياضة الخطرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دار الرعاية الاجتماعيَّة.
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