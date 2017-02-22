طالب المهندس ماجد العصيمي، المشرف على برنامج “حساب المواطن”، السعوديين بضرورة الإفصاح عن دخلهم الإضافي من أوبر وكريم، أو أي نشاط يدر دخلًا عليهم.
وأكد العصيمي أن تعامل البرنامج مع المواطنين قائم على الثقة، نافيًا وجود تعاون بين الحساب وهذه الشركات لمعرفة الدخول.
ولفت المشرف على برنانج “حساب المواطن” لـ “الوطن”، أنه سيتم التواصل مع هذه الشركات والتحقق من صحة المعلومات، إذا تطلب الأمر.
وأشار العصيمي إلى عدم ثبات العائد الإضافي من هذه الشركات، معقبًا: “الأمر الذي يجب أن يحدد بأخذ متوسط الدخل بعد قسمة الدخل السنوي على 12 شهرا، ويتم إدخال ناتج المتوسط ضمن المداخيل”.
و أعلن الحساب عن آخر إحصائياته، حيث بلغ إجمالي المستفيدين المسجلين 3042865 مستفيدًا، يتبع لهم نحو 7425078 مستفيدا، وبذلك يبلغ إجمالي المستفيدين من أرباب أسر أو مستقلين قرابة الـ10.5 ملايين نسمة.
ولفت الحساب إلى بعض الطوائف التي ستندرج تحت قائمة الدعم، مؤكدًا أن من ضمنهم الأفراد السعوديون مستقلو المسكن الذين يتجاوزن نصف المليون، بالإضافة إلى المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعودي.
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