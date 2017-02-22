تضمنت التعديلات التي شملت 6 مواد من نظام الخدمة المدنية السماح لموظفي الحكومة بممارسة مهنة حرة، بشرط أن يكون ذلك وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء.
وجاء التعديل في المادة الـ14 من نظام الخدمة المدنية على “أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك، للحاجة إلى مهنهم”..بحسب
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن التعديلات التي طالت بعض مواد نظام الخدمة المدنية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، تهدف إلى رفع جودة وأداء وإنتاجية الموظف الحكومي، انسجاماً مع “رؤية المملكة 2030″ وتماشياً مع برنامج الملك سلمان للموارد البشرية، و”البرنامج الوطني 2020”.
وكان مجلس الشورى وافق في 23 مارس 2015 على دراسة مقترح بتعديل نظام الخدمة المدنية، بحيث يسمح للموظف الحكومي بممارسة التجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات.
- صور: ليلة مرعبة لـ 200 سعودي بإندونيسيا.. الشرطة تدهمهم بالمطاعم والمنازل فجراً
- حساب المواطن يطالب بضرورة الإفصاح عن دخل أوبر وكريم
- المرور تكشف حقيقة فرض عقوبة الحبس على قائد المركبة غير المفحوصة.. وتوضح قيمة الغرامة
- محلل أمريكي: انتظروا المملكة دولة رائدة في 2030
- الوزراء يوافق على السماح للموظف الحكومي بممارسة مهنة حرة بشرط
- نزاهة: رفع ملف ابن وزير الخدمة المدنية للمقام السامي
- انتقادات للعيسى.. والعمري: هكذا نطبق رشاقة على الفتيات
- الجهني: حالة ممطرة على مناطق عدة .. تعرف إلى تفاصيلها
- السعودية تستقبل وفداً إيرانياً لبحث شروط الحج
- انطلاق خلوة العزم بين السعودية والإمارات