أفادت وسائل اعلام أمريكية عن اطلاق نار في مستشفى بمدينة هيوستن الأمريكية. وذكر ذات المصدر أنه تم إخلاء المرضى من المستشفى. وطوقت الشرطة المستشفى تحسبًا لأي طارئ وفقًا لفضائية العربية. وسنوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.
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