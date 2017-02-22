ألقت دوريات الأمن ومرور محافظة ينبع القبض على عدد من المتجمهرين في كوبري 18 شمال ينبع، وتم حجز مركباتهم، وضبط عدد من المسجلات والسماعات، كانوا يستخدمونها، فيما لا يزال البحث جاريًا عن بعضهم من قِبل رجال الأمن.
ووفقًا للمعلومات، فقد أسفرت حملة أمنية، نفذتها دوريات الأمن ومرور محافظة ينبع، عن القبض على عدد من المتجمهرين في كوبري 18 شمال ينبع، وتم حجز مركباتهم، إضافة إلى ضبط عدد من المسجلات والسماعات، كانوا يستخدمونها في إزعاج مرتادي الطريق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة التي تشنها الأجهزة الأمنية بينبع على المفحطين والمتجمهرين من أجل الحفاظ على مرتادي الطرق بحسب صحيفة سبق.
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