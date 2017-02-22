قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة “زياد الجهني”: إنه -بمشيئة الله- تستقبل المنطقة حالة عدم استقرار من خفيفة إلى متوسطة التأثير من مساء الأربعاء خلال “24 ساعة” تتركز الفرص فيها على الحدود الشمالية والقصيم وشرق حائل، وتمتد نحو الوسطى باتجاه الرياض وشماله نحو شمال شرق المملكة باتجاه رفحاء والحفر والخفجي والكويت، مع استمرار فرص الأمطار على مرتفعات مكة والمنطقة الجنوبية الغربية، مصحوبة بموجة باردة تبدأ من ليلة الخميس على أجزاء من شمال المملكة، ثم تمتد وتؤثر بشكل مباشر على الغربية والوسطى والمرتفعات عامة، بمشيئة الله.
وأبان “الجهني” أن بداية الحالة الممطرة تكون في ساعات مساء يوم الأربعاء على المناطق الشمالية عامة “الحدود الشمالية، الجوف” وشرق منطقة تبوك وحائل، ثم تتقدم الفرص جنوبًا نحو القصيم “بريدة، المجمعة، الرس، عنيزة”، وغرب الوسطى “الدوادمي، عفيف” تتعمق لاحقًا نحو منطقة الرياض وشمالها أفضل، وتتوسع لاحقًا من يوم الخميس نحو الشرقية والشمالية الشرقية “رفحا، الحفر، الخفجي” والكويت بمشيئة الله.
وأضاف “الجهني”: الحالة عبارة عن تيارات علوية باردة تستجيب لها الرياح السطحية الرطبة معلنة بداية حالة عدم الاستقرار وبداية الأمطار؛ لذلك لا يستبعد أن تنشط موجات الغبار على أجزاء من الغربية والوسطى أثناء نشاط الحالة الجوية بحسب صحيفة سبق.
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