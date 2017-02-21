أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن وفداً سيزور السعودية خلال الأسبوع الجاري، بدعوة منها للتفاوض حول مشاركة الإيرانيين في مناسك الحج للعام الحالي.
وقال قاسمي في مؤتمر صحافي إن زيارة الوفد الإيراني ستتم الخميس للتباحث حول شروط مشاركة الحجاج الإيرانيين في أداء مناسك الحج للعام الحالي، بعد تلقي دعوة من الجانب السعودي، حيث فتح هذا الملف مرة أخرى..بحسب مزمز
وأضاف أن الجانبين الإيراني والسعودي سيشرعان بالتفاوض حول شؤون مشاركة الحجاج الإيرانيين في أداء مناسك الحج، وينبغي الانتظار حتى حصول النتائج حول هذا الموضوع.
ولم تشارك أي بعثة إيرانية في الحج العام الماضي للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، إثر قطيعة دبلوماسية بين الرياض وطهران، بعد أن هاجم إيرانيون سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، ونهبوا محتوياتهما وسط تجاهل أمني.
وكان وزير الحج والعمرة السعودي محمد بن صالح بنتن أعلن أخيراً عن سلسلة لقاءات مرتقبة مع أكثر من 80 بلداً، بينها #إيران، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الحج الموسم المقبل.
- السعودية تستقبل وفداً إيرانياً لبحث شروط الحج
- انطلاق خلوة العزم بين السعودية والإمارات
- النعيمي يحذر من إشاعة الإحباط بين السعوديين ويطالب بمراجعة الأنظمة الإدارية
- تقرير عالمي: السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم
- صورة لجندي سعودي تغزو مواقع التواصل.. ما السر ورائها ؟
- تعديلات جديدة في نظام الخدمة المدنية.. رفع سن التوظيف إلى 18 عاما وراتب كامل للموقوف احتياطيا بعد براءته
- نزاهة تعترف بتضرر بعض المبلغين عن الفساد
- والدك يحرمك من دعم حساب المواطن في هذه الحالة.. والعصيمي يكشف عن أحقية الوزراء وأعضاء الشورى في التسجيل بالبرنامج!
- مجلس الوزراء يوافق على فرض دول مجلس التعاون بشكل موحد ضريبة انتقائية
- صور: ولي العهد يزور الأمير محمد بن فهد في روضة التنهات