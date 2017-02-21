حذر وزير البترول السابق والمستشار بالديوان الملكي المهندس على النعيمي من محاولات زرع اليأس والإحباط في أفراد المجتمع السعودي، مؤكداً أن ثمة فروق بين الحديث عن مشاكلنا التنموية وبين ترسيخ قيم اليأس والإحباط.
وأكد النعيمي أن الفساد المالي والإداري هو عدو الحوكمة الأول، مطالباً بمراجعة الأنظمة الإدارية بالجهات الحكومية دورياً؛ حتى تواكب العصر، وتكون أكثر فاعلية في مكافحة الفساد، وأكثر شمولية..بحسب مزمز
كما دعا، خلال كلمته في أولى جلسات مؤتمر نزاهة الدولي الثاني الذي افتتح أعماله بالرياض أمس الإثنين، إلى ضرورة تأهيل القيادات الشابة؛ لتكون على قدر عالٍ من الكفاءة والمسئولية وأكثر قدرة على تعزيز النزاهة والشفافية.
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