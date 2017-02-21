وافقت جامعة McMurry بولاية تكساس الأمريكية، على مقترح تقدم به مجموعة الطلاب السعوديين؛ لتخصيص غرفة صلاة لطلابها المسلمين، والذين يصل عددهم 60 طالبًا، معظمهم من السعوديين، من أصل 1000 طالب بالجامعة.
ووفقا لموقع عاجل ذكر موقع thecollegefix (الثلاثاء 21 فبراير 2017 )، أن الجامعة الميثودية (تتبع الطائفة البروتستانتية)، خصصت غرفة بمساكن الطلبة لكي يؤدي فيها الطلاب المسلمون صلواتهم اليومية وفقًا للموقع.
وقال يوسف رئيس نادي الطلبة السعودي بالجامعة وأحد المساعدين في تأسيس مقرّ الصلاة، أن الطلاب المسلمين كانوا يجتمعون في أحد الفنادق القريبة للصلاة قبل إنشاء مكان الصلاة الجديد.
وأضاف الطالب السعودي، أن الجامعة يوجد بها 60 طالبًا مسلمًا أغلبيتهم من المملكة العربية السعودية. مشيرًا إلى غرفة الصلاة الجديدة ستساعد الطلاب بشكل كبير على أداء التزاماتهم الدينية بجانب تلبية التزاماتهم الدراسية.
ولفت إلى أنه في بعض الأحيان أيام الجمع كانوا يضطرون للذهاب إلى المنزل للصلاة مجتمعين، بينما كان ذلك يتعارض مع بعض المحاضرات، ولا يسعفنا الوقت في العودة في الميعاد المناسب للمحاضرة.
وأكّد أنه يعرف أن بعض الناس في الجامعة لديه اعتراض على الفكرة ولا يحبّذ وجود غرفة لصلاة المسلمين بالجامعة. مشيرًا إلى أنه أيضًا يوجد كثير من الداعمين للفكرة.
وذكر الموقع أن من بين هؤلاء الطلاب غير المسلمين الداعمين للفكرة الطالب هيكتور فلوريس، الذي قال في تصريح للموقع، أن كونه مسيحي يجعله منفتحًا على أي فكرة أن لأي شخص مطلق الحرية في اعتقاده وممارسة شعائره، وهو يعتقد أن غرفة الصلاة للطلاب للمسلمين تعطيهم هذه الفرصة.
كما ذكر الموقع أن ضمن الداعمين لفكرة غرفة الصلاة قسيس الجامعة Jeff Lust، وأستاذ الأديان بالجامعة Mark Waters، والذي يقال أنه ساعد الطلاب في تحقيق رغبتهم بإنشاء تلك الغرفة.
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