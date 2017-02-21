انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجندي سعودي مرابط في الحد الجنوبي، وهو يقوم بدورية حراسة تحت زخات المطر وفي الأجواء الباردة..بحسب مزمز
وتفاعل المغردون مع الصورة، مشيدين بقدرة وقوة الجنود السعوديين في الحد الجنوبي ، الذين يسهرون “كي نعيش في أمن وأمان ولا نشعر بأي خطر يهدد حياتنا أو ينغص عيشنا”، بحسب تعبيرهم.
وذكر مغردون أن مثل هذه الصور تسطر أروع معاني البطولة والوطنية للجنود السعوديين.
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