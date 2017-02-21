يتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، انطلاق صراع قانوني طويل، بين ناديي النصر والهلال، بعد الضجة التي أحدثها اللاعب عوض خميس، حيث وقع اللاعب رسميا عقد انتقاله إلى الهلال، قبل أن يعود ويوقع على تمديد تعاقده مع النصر لمدة 3 سنوات.
وفي الوقت الذي التزمت فيه إدارة الهلال الصمت حيال خبر استمرار خميس مع النصر، قالت مصادر هلالية، أن إدارة النادي صدقت عقد عوض خميس الذي وقعه يوم 9 فبراير الجاري لدى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك فق النظام المعمول به، مؤكدة الإدارة ستعلن موقفها من توقيع خميس للنصر عبر بيان رسمي سيصدر لاحقا.
ووفقا لموقع عاجل تنص لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه “عند إبرام اللاعب المحترف أكثر من عقد يغطي نفس المدة الزمنية، تطبق حينئذ العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بحق من ارتكب المخالفة”.
كما تنص اللائحة أنه يحق للجنة “الاحتراف وأوضاع اللاعبين” إيقاع إحدى العقوبات التالية على اللاعب عند توقيعه لناديين في نفس الوقت، وهي: الإنذار الخطي، الغرامة المالية التي لا تزيد عن 300 ألف ريال، الإيقاف لمدة لا تزيد عن ستة أشهر مع صرف نسبة لا تتجاوز 50% من أجر الراتب الأساسي والتزام اللاعب بأداء التمارين.
أما بالنسبة للنادي الذي قد يثبت ارتكابه لمخالفة “التحريض اللاعب على الإخلال بعقده مع ناديه”، فقد يواجه إحدى العقوبات التالية: توجيه الإنذار الخطي، الغرامة المالية التي لا تزيد عن 500 ألف ريال، الحرمان من تسجيل لاعبين جدد لمدة لا تزيد عن فترتي تسجيل.
وكانت إدارة نادي النصر أعلنت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء (21 فبراير 2017) إنهاء إجراءات تمديد عقد نجم نادي النصر عوض خميس، لمدة ثلاث سنوات قادمة، ونشر الحساب صورة للاعب وهو يوقع العقد في حضور رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي.
وجاء هذا التوقيع، بعد أيام من قيام اللاعب ذاته، توقيع عقد انتقاله إلى الهلال مع مجلس إدارة النادي برئاسة الأمير نواف بن سعد، في 9 فبراير الجاري، بعد دخوله الفترة الحرة.
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