يعتزم مواطن التقدم بدعوى ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة، بتهمة التسبب في وفاة زوجته وإصابة ابنه في حادث مروري، تسببت فيه حفرة لأحد مشاريع الوزارة على طريق الملك عبدالله بنجران تركت دون وضع لوحات إرشادية عليها.
وقال المواطن ويدعى صالح عزان آل خزيم، وفقا لـ”عكاظ”، أن ابنه كان يقود السيارة بطريق الملك عبدالله بنجران وبرفقته والدته، ففوجئ بحفرة وسط الطريق، وعندما حاول تفاديها اصطدم بمركبة أخرى، وأسفر الحادث عن وفاة زوجته وإصابة ابنه وليد بكدمات، فيما حمّل شقيق المتوفاة فرع وزارة “المياه” مسؤولية التسبب في الحادث.
بدوره أوضح مدير عام الطرق والنقل بنجران المهندس وبران آل عطشان أن سبب الحادث عدم التقيد بإجراءات السلامة من المقاول، فيما أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمة المياه المهندس محمد بن أحمد موكلي، أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق برئاسة مدير الأمن والسلامة بالوزارة للوقوف على أسباب الحادثة ومحاسبة المتسبب.
وكان مقطع فيديو متداول صوره مواطن من أهالي نجران رصد الحفرة المذكورة، وأشار مصور المقطع إلى أنها تشكل خطورة على مستخدمي طريق الملك عبدالله، مطالباً الجهات المسؤولة بمعالجتها أو وضع لوحات إرشادية عليها.
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