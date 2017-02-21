كشف المهندس ماجد العصيمي، المشرف على برنامج “حساب المواطن” عن معلومات جديدة تتعلق بأحقية تسجيل الوزراء وأعضاء مجلس الشورى في حساب المواطن، قائلا إن “التسجيل حالياً متاح لهم وللجميع”، موضحا أن التسجيل لا يعني استحقاق الدعم؛ لآن ذلك ستعتمد على السياسات التي ستقر من الجهات العليا في حينها.
ووفقا لـ”عكاظ” أوضح العصيمي، أن أي شاب يمتلك مسكناً مستقلاً عن والده، بإمكانه التسجيل في حساب المواطن، أما إذا كان يسكن مع والده، فلا يستحق الدعم ولو كان عمره 50 سنة-حسب قوله.
وفيما يتعلق بالطلاب فقال إن الطلاب الذين يسكنون في وحدات طلابية، عليهم وضع ما يثبت ذلك خلال تسجيلهم في حساب المواطن، باعتباره سكناً مستقلاً حتى يمكنهم الاستفادة من البرنامج.
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