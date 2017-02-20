رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.
وخلال الجلسة قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته ( السابعة والثلاثين ) التي عقدت في البحرين يومي 7 و 8 / 3 / 1438هـ ، والمتعلقين بما يلي :
1 ـ التزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون ، وعدم التعامل مع مراكز صحية لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون .
2 ـ فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد ضريبة انتقائية ، على النحو الوارد في القرار ، وتفويض معالي وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية بالنسبة إلى المملكة .