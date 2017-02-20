ذكرت مصادر صحفية أن تغييرات إدارية سيشهدها الفريق الأول لكرة القدم في النادي خلال اليومين المقبلين، عقب الفراغ من مواجهة بونيودكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا.
وتشير المصادر إلى أن عدة أسماء إدارية مطروحة على طاولة الإدارة لاختيار الأنسب منها لتولي المهمة الإدارية خلال المرحلة الحرجة التي يمر بها بطل الثلاثية، لا سيما بعد تأزم موقفه في المنافسة على لقب دوري جميل للمحترفين، وفقدانه لقبه الذي حققه في الموسم الماضي بنسبة كبيرة.
ووفقا لـ”الوطن” بينت المصادر أن عقوبات صارمة ستوقع على عدد من اللاعبين الذين لم يظهروا بالشكل المأمول منهم، وتراجع مستوياتهم الفنية، رغم توفر جميع الإمكانات التي تساعدهم على ذلك.
يشار إلي أن رئيس النادي أحمد المرزوقي اجتمع بالجهازين الفني والإداري واللاعبين وناقشهم حيال أسباب تراجع أداء الفريق والخسارتين المتتاليتين في الدوري أمام القادسية والنصر، وتذبذب المستويات لجميع اللاعبين والذي جعل الفريق يظهر بشكل غير مرضٍ، وطالبهم بنسيان المباراتين السابقتين وفتح صفحة جديدة، ليعود الفريق إلى سابق عهده وتقديم المستويات المعروفة عنه، ابتداء من مباراة بونيودكور غدا، وشدد على أن مصالحة الجماهير تأتي بتحقيق النتائج الإيجابية.
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