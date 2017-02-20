وجه المشرف على برنامج “حساب المواطن” المهندس ماجد العصيمي، دعوة للاعبي كرة القدم السعوديين وبالتحديد المحترفين في دوري جميل ودوري الدرجة الأولى، إلى تسجيل بياناتهم الخاصة بالرواتب الشهرية والعقود بالبرنامج.
وأوضح العصيمي ، أن التسجيل بالبرنامج مطلوب من كل المواطنين سواء كانوا لاعبي كرة قدم محترفين أو من الألعاب والرياضات الأخرى، مبيناً أن التسجيل يشمل كل بيانات الدخل من رواتب شهرية أو غيرها.
وحذّر العصيمي جميع المسجلين بالبرنامج من فكرة التحايل في تسجيل المعلومات، لافتاً إلى وجود 17 جهة حكومية ترتبط بالبرنامج ستقوم بمراجعتها وفقاً لـ”عكاظ”.
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