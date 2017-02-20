توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، (في تقريرها عن حالة الطقس) الاثنين (20 فبراير 2017)، استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الرياض، ونجران، وجازان، وعسير، والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
ووفقا لموقع عاجل أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية (بسرعة 15-35 كم/ساعة) على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية (بسرعة 15-35 كم/ساعة) على الجزء الجنوبي.
ويكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية (بسرعة 15-40 كم/ساعة)، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
- مجلس الوزراء يوافق على فرض دول مجلس التعاون بشكل موحد ضريبة انتقائية
- صور: ولي العهد يزور الأمير محمد بن فهد في روضة التنهات
- كفاكم حججا.. الشعلان تشن هجوما حادا على نزاهة لهذا السبب!
- الأرصاد: 7 مناطق بالمملكة تواجه سحبًا رعدية وأمطارًا
- وزير البلدية: 4 سنوات لعلاج مشكلة المطر
- لجنة حصر السيول تبدأ مهامها في عسير لتعويض المتضررين
- صور: مزارع حائل تكتسي بالرداء الأبيض
- الجبير: نجل أسامة بن لادن ذهب ليعيش بأمان في إيران
- تقديم موعد صرف رواتب موظفي الدولة هذا الشهر إلى هذا الموعد!
- صورة: سيارتك تعطلت بسبب الأمطار.. احصل على التأمين فوراً لإصلاحها بهذه الطريقة