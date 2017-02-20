أكد وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف آل الشيخ، سعي الوزارة إلى معالجة القصور الذي وقع خلال أزمة الأمطار، التي شهدتها المنطقة الشرقية، خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن وضع حلول عاجلة للأمور الحرجة، ببعض المدن، له الأولوية حاليًا.
وأضاف خلال جولة ميدانية، لتفقد الأضرار التي لحقت بحي الفاخرية، بالدمام، وبعض الأحياء الأخرى، أمس الأول، أن الأضرار البشرية، والمادية؛ نتيجة الأمطار كانت في أضيق الحدود، مشددًا على أنه تم فتح الشوارع، والأنفاق، وتجفيف الأماكن المغمورة بالمياه، خلال يومين فقط.
وكشف «آل الشيخ»، عن أن ما تم نزحه من مياه الأمطار بحاضرة الدمام، خلال الأيام الـ4 الماضية، بلغ 16 مليون م3، بمعدل يومي من 4 إلى 5 ملايين م3، مضيفا: «ومع ذلك نشعر بأننا مقصرون»، موضحا أن الوزارة لديها خططا قصيرة الأجل، خلال هذا العام؛ للاستفادة من التجارب، ووضع معالجات عاجلة للأزمة، بالإضافة للعمل على المدى المتوسط في الـ4 سنوات المقبلة..بحسب لجينيات
وعقد الوزير، فور وصوله إلى المنطقة الشرقية، اجتماعا عاجلا، مع أمين المنطقة، المهندس فهد الجبير، وقيادات الأمانة؛ لبحث أسباب ما نتج عنه هطول الأمطار في المنطقة اليومين الماضيين، كما استعرض أهم المشروعات، الكفيلة بعلاج هذه الأزمة، كما استعرض الجبير، خلال الاجتماع مشروعات تصريف مياه الأمطار بالمنطقة، وخطط الأمانه لدرء تداعيات السيول.
وتزامنا مع جهود إزالة آثار الموجة المطرية الماضية، أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرا عبر موقعها الرسمي، على الإنترنت، من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على الدمام، والخبر، والظهران، والأحساء، والأجزاء المجاورة، قد تؤدي إلى جريان السيول، خلال الساعات المقبلة.
من جانبها أغلقت أمانة المنطقة الشرقية احترازيا، 3 أنفاق بمدينة الدمام، بالتعاون مع إدارة المرور، والدفاع المدني، وفق ما أوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبدالعزيز الصفيان.