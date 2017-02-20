باشرت لجنة حصر الأضرار بمنطقة عسير مهام عملها بناء على توجيه سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، وذلك جراء الأمطار والسيول التي داهمت المنطقة خلال الأسبوع الماضي وتضرر منها كثير من المواطنين، وأدت إلى وفاة طفل وفقدان شخص آخر لا يزال البحث عنه مستمرًا بعد أن جرفتهما السيول بحي المنسك بمدينة أبها.
من جانبه قال الناطق الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي (للمدينة) إنه بناء على توجيهات سمو أمير منطقة عسير بدأت لجنة حصر الأضرار بمنطقة عسير مهام عملها والوقوف على الأضرار.
وأوضح أن اللجنة مكونة من «إمارة منطقة عسير والدفاع المدني ووزارة المالية» ، ولا تزال اللجنة منعقدة وتقوم بمهامها. مشيرًا إلى أن اللجنة تقف على أي ضرر تعرَّض له المواطن سواء كانت أضرارًا في المركبات أو المنازل أو الأثاث أو غير ذلك من خلال تقديم طلب لإمارة منطقة عسير، ومن ثم يحول الطلب إلى اللجنة وتقوم على الوقوف على الأضرار وكتابة التقرير عن الحالة، ومن ثم تتولى لجنة أخرى هي لجنة التقدير ومكونة من «وزارة الداخلية ووزارة المالية» بوضع التقدير لحجم الضرر ويتم الصرف مباشرة.
إيواء 3 أسر.. وتواصل البحث عن السائق المفقود بـ«سيل المنسك»
أوضح العقيد محمد العاصمي أنه تم إيواء ثلاث أسر بعد تضرر مساكنهم في مدينة أبها حيث تم تأمين مسكن لهم وتأمين الإعاشة، وأن لجنة حصر الاضرار تعقد في كل محافظة تعرض فيها المواطنون لأضرار، وذلك برئاسة المحافظة.
وكشف الدفاع المدني عن إحصائية الأعمال الميدانية التي باشرتها فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير المصاحبة للأمطار التي هطلت على المنطقة يوم (الثلاثاء) وحتى صباح الأربعاء، فيما تتواصل عمليات البحث عن السائق المفقود (مقيم من جنسية عربية) الذي جرفه سيل حي المنسك لليوم السادس على التوالي، حيث تقوم الفرق الميدانية بتمشيط الأودية والممرات المحاذية للحي من بداية نقطة انجرافه وعلى امتداد الممرات المائية بموقع الحدث، كما تشارك مع فرق الدفاع المدني في أعمال البحث، فريق غوث التطوعي، وفريق ساند التطوعي.
فيما ثمَّن مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء صالح بن منسي الحارثي هذه المشاركة التطوعية والتي تعتبر مشاركة مجتمعية تؤكد الترابط والتعاون وتؤصل الأعمال التطوعية.
تعليم عسير وهيئة الأرصاد.. يتقاذفان اتهامات المسؤولية
تواصل السجال بين تعليم عسير وهيئة الأرصاد، حيث ردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على بيان إدارة تعليم عسير الذي أكدت فيه أن تحذيرات الأرصاد لم تصلها منذ 13 يومًا. وقالت الأرصاد في تغريدات عبر حسابها على» تويتر»: يبدو أن تعليم عسير لم يقرأ الآلية جيدًا، والتنبيهات تذهب لإدارة السلامة بالوزارة بصفتها نقطة الاتصال من قِبل وزارة التعليم. وأكدت لم نبعث لتعليم عسير لا في هذه الحالة ولا قبل 13 يومًا ونأمل تحري الدقة، فالإسراع في التبرير لا يعني نفي التقصير.