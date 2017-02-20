“هل يوجد خليج في المملكة يسمى بخليج غينيا”، تساؤل طرحه أحد قائدي المركبات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد أن حصل على مخالفة مرورية في منطقة الرياض، بينما أشار موقع المخالفة بحسب نظام الرصد الآلي “ساهر” بوقوعها في خليج غينيا بمنطقة الرياض.
وعقب تغريدة أحمد البديوي الذي حصل على مخالفته في خليج غينيا، اشتكى عدد آخر من المغردين في “تويتر” من تأخر رصد المخالفات المرورية الممنوحة لهم، في حين أن بعضها تجاوز العام ومخالفات أخرى تجاوزت 5 أعوام – على حد قول بعض المغردين.
تجاهل المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان الرد بشأن المخالفة التي سجلت على المواطن في “غينيا”، وأكد في تصريح لـ”الوطن” أن الكاميرات الصغيرة الموضوعة فوق كثير من إشارات المرور في المملكة غير معنية برصد مخالفات عدم ربط الحزام أو التحدث بالهاتف أثناء القيادة، مبيناً أنها ليست تابعة لكاميرات الرصد الآلي وتعمل على قياس الكثافة المرورية، نافياً في الوقت ذاته كل ما يتردد بشأن تسجيلها المخالفات المرورية.
تأخير التسجيل
بين الربيعان أنه لا يوجد نظام يعفي المخالفين من سداد الغرامات عند تأخر تسجيل المخالفات، لافتاً إلى أن هذه المشكلة كانت متعلقة بتأخير التسجيل في شعب الحاسب الآلي.