قامت القوات المسلحة السعودية بتنفيذ عملية نوعية في منطقة جبلية قبالة حدود جازان، التي كان يتحصن فيها أحد الشخصيات الحوثية المهمة.
وبحسب موقع سبق أسفرت العملية عن القضاء على ابن أخ الزعيم الحوثي عبدالملك الحوثي، وعدد من مرافقيه.
كما نفَّذت القوات عمليات مماثلة على الشريط الحدودي، استهدفت عشرات المتمردين المتسللين، الذين تناثرت جثثهم على سفوح الجبال.
ومن جهه اخرى ذكر موقع “اليمن الآن” على صفحته عبر تويتر مقطع فيديو، يُظهر عدداً من الجنود يحملون جثمان شخص مقتول، وذكروا أنه ابن أخ الحوثي الذي قتل في العملية.