لبّى ولي العهد الأمير محمد بن نايف، دعوة أمير المنطقة الشرقية سابقاً محمد بن فهد، بزيارته في مزرعته بروضة التنهات في منطقة الرياض..بحسب مزمز
وأظهرت صور زيارة ولي العهد وجلوسه بجانب الأمير محمد وتجواله معه في المزرعة الواقعة في روضة التنهات التي تبعد عن الرياض 180 كلم، فيما حضر اللقاء جمع من الأمراء، من بينهم الأميران سلطان بن فهد وتركي بن محمد بن فهد.
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