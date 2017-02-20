اكتست مزارع شرق حائل، صباح اليوم الأحد، برداء أبيض نتيجة كثافة الثلوج التي شهدتها منطقة حائل خلال الأيام الماضية..بحسب مزمز
وعادةً ما تُغطي الثلوج المدينة، ويتسابق المواطنون والمُقيمون للذهاب لمواقع البر والنفود؛ لرؤية الثلوج التي غطَّت المواقع، كما يستغل هواة الطبيعة الذهاب للمتنزهات البرية.
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